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韓國口罩令再鬆綁 20日起搭大眾運輸免戴

2023/3/15 15:00（3/15 15:18 更新）
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韓國防疫當局宣布，自3月20日起全面取消搭乘大眾運輸時必須佩戴口罩的規定。圖為1月30日韓國民眾戴口罩搭乘首爾地鐵。（共同社）
韓國防疫當局宣布，自3月20日起全面取消搭乘大眾運輸時必須佩戴口罩的規定。圖為1月30日韓國民眾戴口罩搭乘首爾地鐵。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國防疫當局今天宣布自20日起全面取消搭乘大眾運輸時必須佩戴口罩的規定，民眾僅在出入醫療院所、藥局等高風險場所時仍須戴口罩。

但當局建議通勤高峰、免疫力較弱族群或出現疑似症狀者搭乘大眾運輸時佩戴口罩。

韓國中央災難安全對策本部今天會議決定上述事項，這也是韓國政府自2020年10月開始實施佩戴口罩搭乘大眾交通工具規定以來，時隔2年5個月鬆綁。

韓國防疫當局今年1月宣布逐步鬆綁室內戴口罩規定，目前僅在搭乘大眾交通工具，以及出入醫療機構、藥局、設於大型公共場所內的開放式藥局、療養機構等高感染風險設施時應戴口罩。20日起除進一步解除大眾交通工具戴口罩規定，設於大型公共場所內的開放式藥局也解禁。

當局說明，第一階段鬆綁後，仍有許多民眾外出時會主動佩戴口罩，疫情持續趨緩，因此判斷大眾交通工具也可列入鬆綁範圍，由民眾自行判斷是否須戴口罩。

據當局統計，室內口罩規定第一階段鬆綁後，韓國國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每日平均新增案例減少37.5%，相關重症患者人數減少54.6%；7成以上民眾表示在規定鬆綁後仍選擇繼續戴口罩。

當局預期，20日起鬆綁初期疫情可能出現暫時性增勢，但認為幅度不會很大，在防疫體系可因應範圍內；建議民眾視通勤時段是否屬高峰、是否出現疑似症狀或個人免疫狀況判斷是否須戴口罩。

鬆綁口罩規定後，當局也規劃在3月底前公布確診者隔離7天規定等其餘防疫規範的解除時程。

此外，韓國將自20日起陸續重啟與中國的國際客輪航線。往來韓中客輪航線自2020年1月停運至今，僅貨輪維持正常運行。相關單位正在進行相關準備，預期在未來4個月內陸續復航。（編輯：馮昭）1120315

#韓國疫情
#口罩令
#COVID-19
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