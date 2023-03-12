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日本3月13日口罩鬆綁 百貨鐵道等員工將續戴

2023/3/12 15:50
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本將從3月13日起全面解除口罩規範，不論室內外，個人可自行判斷是否需要戴口罩。不過，考量到消費者對染疫的顧慮，包括百貨、大眾運輸等業者，仍會要求工作人員戴口罩。

日本時事通信社報導，經營零售、大眾運輸及娛樂設施等的各家公司，原則上從3月13日起就不會再要求消費者戴口罩。不過，顧慮到仍有消費者擔心感染COVID-19，也有不少公司要求會跟消費者接觸的工作人員繼續戴上口罩。

日本高島屋及松屋等大型百貨公司，將從3月13日取消對來店顧客的口罩佩戴要求；各便利商店及大型賣場，也幾乎採取同樣因應作為；JR東日本公司等主要鐵道公司，將不會在站內及車廂內播放呼籲戴口罩的廣播。

不過，經營百貨公司的三越伊勢丹控股公司表示，為了消費者及工作人員本身的安心及安全，將繼續要求工作人員戴口罩；這樣的想法在百貨業界占多數。

各便利商店內的消毒液、體溫測量機及塑膠簾等，目前看來仍會繼續放置，一名超商相關人士就說，在日本政府調降COVID-19在傳染病法上分類的5月前，「店內樣貌幾乎不會改變」。

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另一方面，營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land），配合業界團體指引修改，包含工作人員在內，都由個人自行判斷要不要戴口罩。日本航空（JAL）及全日空（ANA）作法相同。

隨著脫掉口罩的人增加，各業者擔心的是會不會跟持續戴口罩的人發生糾紛。由日本各電影院業者組成的聯合會表示，將會製作「交談時應顧及身旁其他人」等內容的宣導短片，3月13日起在播放電影前播映。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120312

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