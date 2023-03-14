中國再放寬防疫 不強制要求師生佩戴口罩

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（中央社台北14日電）中國教育部和國家衛健委等部門13日聯合發布通知，大學、中小學、托幼機構不再強制要求師生佩戴口罩，但學校校醫、保安、保潔、校車司機和食堂工作人員等工作時應佩戴醫用外科口罩。

央視新聞app（應用程式）今天報導，這份「關於印發高等學校、中小學校和托幼機構新型冠狀病毒感染防控技術方案（第7版）的通知」作出校園防疫政策調整。

高校（大學與大專院校）師生在校期間不強制要求佩戴口罩，可根據個人健康狀況和意願選擇是否佩戴口罩，這份通知還提到非疫情流行時，學校「不允許封校管理」。

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此外，「通知」鼓勵符合條件的18歲以上師生員工進行一劑次同源或序貫加強免疫接種（交互接種不同技術的疫苗），免疫力低下師生以及60歲以上老年教職員工，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，進行第2劑次加強免疫接種。

中小學方面，師生在校期間不強制要求佩戴口罩，但師生員工出現發燒、乾咳、咽痛等COVID-19病毒感染相關症狀時，要盡快進行抗原或核酸檢測，就醫排查，不得帶病工作或學習。如果學校發現COVID-19病毒感染者，其所在班級學生、與該感染者密切接觸的師生員工應連續5天佩戴口罩，做好健康監測。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120314