韓國生活滿意度OECD殿後 疫情間自殺率續增

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國統計廳今天公布2022國民生活品質報告顯示，韓國人在2019年至2022年間自評生活滿意度在滿分10分中僅達5.9分，在OECD國家當中排名倒數第3。調查也顯示，疫情期間自殺率持續上升，以中高齡男性為大宗。

在經濟合作暨發展組織（OECD）38國中，韓國5.9分排名第36名，僅高於土耳其（4.7分）及哥倫比亞（5.8分），不只低於平均值6.7分，也低於鄰國日本的6分。

統計廳指出，依所得區分，每月家庭收入在100萬韓元（約新台幣2.4萬元）以下低收入族群滿意度僅5.5分，月收入在100萬至200萬韓元之間者滿意度則有6分，顯示低收入族群在疫情期間對生活滿意度明顯較低。

截至2022年12月底止，包括主觀滿意度在內的71項生活品質指標中有52項顯示改善、18項惡化、1項持平。惡化指標包括自殺率、工時、負面情緒、家計負債比、選舉投票率、市民意識、志工活動參與率、犯罪率、兒童受虐率、氣候變遷不滿度等。

根據報告，2021年自殺率較前一年提高，平均每10萬人中有26人輕生逝世，增加0.3人。50及60多歲男性平均10萬人中自殺人數超過40人，70歲以上則達到81.8人；女性以70歲以上及20、30多歲族群最多，但遠低於男性。

同時，隨著疫情期間居家時間增加，2021年兒童虐待案例創下歷年最高紀錄，每10萬名0到17歲兒童、青少年中，就有502.2人受虐，較前一年的401.6人大增逾100人。

不過，隨著防疫限制放寬，肥胖率、旅遊天數、人際信賴度等指標都有改善傾向；就業率及失業率也較疫情前改善。（編輯：馮昭）1120220

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