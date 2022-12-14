韓國孤獨死5年增4成 50至60餘歲男性最多

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國保健福祉部今天首次公布孤獨死相關統計，結果顯示2021年在韓國孤獨死人數為3378人，較2017年增加4成，其中又以50至60多歲男性占最大宗，在去年孤獨死人數中占比過半。

韓國去年4月生效的孤獨死預防法將「孤獨死」定義為「與家人、親戚等斷絕往來的獨居者在自殺或病死多日後才被發現的死亡」。保健福祉部就此進行2017年至2021年孤獨死現狀調查，今天公布相關報告。

根據調查，2017年至2021年孤獨死人數每年增加約9%，從2017年的2412人逐漸增至2021年的3378人，5年內共計1萬5066人。以2021年為例，孤獨死人數在整體死亡人數中占比達1.1%，意指在100人中就有1人是在無人知曉的狀態下孤獨離世。

報告分析，孤獨死人數增加與一人家庭數增加有相當關係，根據韓國統計廳資料，2021年韓國獨居家戶數較前一年增加7.9%，占整體33.4%。

以年齡區分，50至59歲族群在2021年占比29.6%最高，共1001人，其次為60至69歲、40至49歲、70至79歲、80歲以上、30至39歲、20至29歲等。

以性別區分，2017年以來男性孤獨死人數每年都是女性的4倍以上，在2021年男性孤獨死人數更達到女性的5.3倍。

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整體來看，孤獨死主要發生在50至69歲男性族群，在2021年共計1760人，占比達52.1%。保健福祉部指出，這類族群一般對健康管理及家事勞動較不熟練，且更可能因失業、離婚等原因對人生失去希望，特別需要相關預防方案支援。

值得注意的是，20至39歲族群孤獨死人數在過去3年來占比逐步下降，自殺占比卻分別高達56.6%及40.2%，遠高於整體平均的17.3%。報告指出，對於青年族群應增加心理諮商等自殺預防，或增進青年族群與他人連結的政策。（編輯：馮昭）1111214