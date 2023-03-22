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中國批准首款mRNA疫苗 緊急使用上市

2023/3/22 17:51（3/22 19:57 更新）
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中國石藥集團22日宣布，該集團研發的mRNA疫苗在中國納入緊急使用。（圖取自石藥集團網頁e-cspc.com）
中國石藥集團22日宣布，該集團研發的mRNA疫苗在中國納入緊急使用。（圖取自石藥集團網頁e-cspc.com）
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（中央社台北22日電）在香港上市的中國石藥集團今天透過港交所公告，由集團研發的COVID-19信使核糖核酸（mRNA）疫苗SYS6006在中國納入緊急使用。這款疫苗因此成為中國官方首款批准緊急使用的mRNA疫苗。

界面新聞報導，石藥集團中午在港交所公告，經中國國家衛健委提出建議，中國國家藥監局組織論證同意，屬mRNA技術的疫苗SYS6006在中國納入緊急使用，用於預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染引起的疾病。

公告指出，SYS6006為石藥集團自主研發、涵蓋Omicron 的BA.5變種病毒的mRNA疫苗，2022年4月獲得國家藥監局的應急批准進行臨床試驗，目前已在中國完成1、2期 臨床研究，通過超過5500人的臨床研究結果證明其安全性、免疫原性和保護效力。

根據已知資料統計，中國目前已經有13款國產疫苗獲批，內含滅活疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗等技術，但一直沒有mRNA技術的疫苗，也沒有未批准任何mRNA疫苗進口。

在石藥集團之前，中國國藥集團針對Omicron變種病毒研發的mRNA疫苗，已於今年1月19日獲得國家藥監局的臨床試驗批件；另一家康希諾生物開發的mRNA疫苗，今年1月也進入試生產階段。但兩者尚未被納入緊急使用。（編輯：邱國強/唐佩君）1120322

#中國
#石藥集團
#mRNA
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