韓國確診者隔離擬5月起縮短至5天 估7月全解除

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國政府今天表示，可能在5月將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者義務隔離天數從7天縮短至5天，並明確設定相關防疫規範解除路徑，預估最快7月可完全免除確診者隔離規定。

韓國國務總理韓惪洙今天在中央災難安全對策本部及春季安全對策盤點會議表示，政府將於5月決定是否將COVID-19的風險級別從「嚴重」下調至「警惕」，調整後確診者隔離天數將相應從現行7天縮短至5天。

根據疾病管理廳公布分階段恢復日常計畫，疫情風險下調至「警惕」為第一階段，除縮短確診者隔離天數外，也不會再建議旅客入境3天內接受PCR採檢，臨時採檢所將全面關閉。

待COVID-19傳染病等級從2級降至4級，恢復日常計畫將進入第2階段，佩戴口罩及確診者隔離規定全面轉為「建議」，關閉採檢所，療養院等高感染風險設施住院患者開放外出及外宿。原本全額補助的PCR、快速抗原檢查（RAT）等改為健保補助，確診者全額醫療補助改為針對重症患者部分補助。

疾病管理廳長池榮美在記者會說明，第一階段實施後約需觀察2個月，才能決定是否調整COVID-19的傳染病等級，因此預估最快在7月可進入第2階段。

池榮美指出，至今每天仍有人死於COVID-19，目前看來疫情應無法完全根除，因此必須以與病毒共存的方式，根據不同狀態擬定因應規範。

待COVID-19疫情進入類似流感的一般傳染病階段，恢復日常計畫將進入第3階段，全面解除防疫規定，治療劑費用改由健保補助，最快可能在明年實施。（編輯：陳惠珍）1120329