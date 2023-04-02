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日本擬5/8入境免出示疫苗接種證明 有症狀者採自願PCR

2023/4/2 17:58（4/2 18:28 更新）
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日本政府預計從5月8日起調降COVID-19分類等級等同季節性流感，原則上同日起入境日本旅客將不必再出示疫苗接種證明。圖為2022年10月成田機場大廳的入境旅客。（共同社）
日本政府預計從5月8日起調降COVID-19分類等級等同季節性流感，原則上同日起入境日本旅客將不必再出示疫苗接種證明。圖為2022年10月成田機場大廳的入境旅客。（共同社）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本讀賣新聞昨天報導，日本政府預計從5月8日起調降COVID-19分類等級等同季節性流感，原則上同日起入境日本旅客將不必再出示疫苗接種證明，已知將在成田等5處機場實施。

日本放送協會（NHK）日前報導，有關日本調降COVID-19到等同季節性流感的第5類後的邊境管控措施，日本政府厚生勞動省正在協調新作法，可能不再要求入境者出示疫苗接種證明書，僅針對有發燒等症狀的旅客實施自願檢查。

厚生勞動省目前基於日本傳染病法規定所採取的邊境管控措施，可要求入境旅客出示接種3劑COVID-19疫苗證明書等，但如果將COVID-19調降到第5類的話，將無法再採取基於法律的上述措施。

不過，考量到未來仍有必要在邊境監視傳染病，所以針對入境時有發燒或咳嗽等症狀的旅客，正以自願接受PCR檢查進行基因定序為方向進行協調。

目前已知成田機場、羽田機場、中部機場、關西機場及福岡機場，可望從COVID-19降級的5月8日起實施新的邊境管控措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120402

#日本
#COVID-19
#疫苗接種證明
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