日本四國旅遊新目的 走訪遍路朝聖之旅

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（中央社記者余曉涵台北2日電）COVID-19疫情之後，發展出不少新玩法，其中到日本四國旅遊的新目的之一，就是以步行或搭車的方式走訪1000多年前弘法大師修行的遍路，來趟心靈之旅。

日本高知縣發布新聞稿表示，「遍路」是指1000多年前弘法大師修行時，行經四國4縣共88座寺院。如今不分國籍、無關信仰都能來朝聖，無論是步行朝聖或搭乘交通工具，據說完成全長1200公里的旅程，即可消除世俗煩惱，是趟「心靈之旅」，也是近年四國旅遊新目的之一。

高知縣表示，遍路88所寺院遍及四國4縣，其中高知縣內共有16座，遍布在縣內各處，其中位在高知縣東部室戶岬的「最御崎寺」，是遍路寺廟第24號寺院，也是高知最初的遍路寺廟。

高知縣表示，最御崎寺是西元807年由弘法大師所創建，供奉由弘法大師親手雕刻的佛像本尊「虛空藏菩薩」，鄰近最御崎寺附近，有座被指定為國家指定文化財的天然海蝕洞「御廚人窟」，據傳是弘法大師在室戶岬修行時作為修行時生活起居的洞窟。

高知縣表示，岩本寺是遍路寺廟第37號寺院，也是唯一供奉五尊本尊的寺廟，擁有千百年歷史，自古便是當地的信仰中心。岩本寺最具特色的便是裝置於本堂內的「天井畫」。

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另外，高知縣指出，位在足摺岬旁的「金剛福寺」為第38號寺院，境內擁有12萬平方公尺的大道場、美麗的日式庭園、高20公尺的多寶塔等，還有據說撫摸頭部就能帶來好運的「大師龜」石像。

高知縣說，位在高知市五台山上第31號寺院「竹林寺」，千年以前即為學僧雲集的「南海第一道場」，也是供奉學問之神的「土佐文化中心」，竹林寺擁有高知縣唯一的紅色五重塔，境內滿佈楓樹，每逢秋季全境被火紅楓葉包圍，是高知人氣賞楓景點。（編輯：李亨山）1120302