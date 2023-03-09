吸引國際旅客 新加坡推近40項免費體驗

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（中央社記者余曉涵台北9日電）新加坡旅遊局今天表示，近日推出「新加坡獎勵計畫」，讓國際遊客有機會免費選擇體驗新加坡近40個創新體驗活動之一，探索新加坡的魅力。

新加坡旅遊局發布新聞稿表示，隨著各項政策逐漸鬆綁，新加坡2月宣布旅客不論是否施打疫苗皆可免隔離直接入境，吸引更多旅客前往獅城探索，近日更推出「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，提供符合資格的訪星旅客近40項全「星」體驗免費選擇，進一步認識文化多元的創意獅城。

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新加坡旅遊局指出，從3月7日開始，搭乘飛機入境新加坡的短期遊客可以從特別挑選的體驗中免費兌換體驗，其中許多體驗更是深入在地的獨特文化景點，包含新加坡歷史自行車之旅和武吉士、滑鐵盧街和甘榜；在新加坡河餐飲遊船上品嚐新加坡美食佳餚，一邊探索這個島城的歷史等。

新加坡旅遊局說，計畫將延續至2023年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或計畫專屬網頁進行。（編輯：管中維）1120309