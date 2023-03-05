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廣島私房景點曝光 300年歷史白壁老街如入大河劇

2023/3/5 11:03
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（中央社記者余曉涵台北5日電）造訪日本廣島，HIT廣島縣觀光聯盟推薦旅客可以造訪當地人的私房景點府中市上下町白壁老街，當地因完整保留的歷史建築物，讓人彷彿走入經典的大河劇場景。

HIT廣島縣觀光聯盟發布新聞稿表示，要走訪廣島人的私房景點，推薦旅客可以到位於廣島縣北東部的府中市上下町，造訪有300年歷史的府中市上下町白壁老街。

HIT廣島縣觀光聯盟說，府中市上下町白壁老街自西元1700年起做為江戶幕府的直轄地，是經濟軍事重地及運送銀礦的中繼站，相當繁榮富裕。在上下町老街可見日本現存為數不多的木造劇場小屋「翁座」，是以京都的南座為範本所建造而成，極具代表性。

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HIT廣島縣觀光聯盟說，現在的商店街上，還有當時的白牆、生子牆、格子窗等歷史景觀，風情依舊，在導覽人員的帶領下，還能走訪一般旅客無法進入的地方，增添旅遊樂趣。

除此之外，HIT廣島縣觀光聯盟推薦旅客可以到入選日本夜景百選、中國、四國地區3大夜景的灰峰。高居海拔700公尺的灰峰上，能坐擁瀨戶內海，甚至遠眺四國地區，夜晚一到，如寶石般閃爍的燈火，營造出如夢似幻的絕美景象。（編輯：管中維）1120305

#白壁老街
#廣島
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