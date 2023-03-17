更多編輯台推薦新聞：
東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

半導體供應鏈兩極化、台工作文化具優勢 張忠謀米勒對談重點整理
產經

半導體供應鏈兩極化、台工作文化具優勢 張忠謀米勒對談重點整理

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展
首頁 / 生活

3/20起輕症免隔離 雇主不得要求快篩陽勞工休假

2023/3/17 14:02（3/17 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
20日起COVID-19輕症患者免隔離。勞動部指出，若勞工在自主健康管理期間希望維持出勤，雇主應尊重。圖為13日台北市中正區地下街人潮。（中央社檔案照片）
20日起COVID-19輕症患者免隔離。勞動部指出，若勞工在自主健康管理期間希望維持出勤，雇主應尊重。圖為13日台北市中正區地下街人潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北17日電）20日起COVID-19輕症患者免隔離。勞動部指出，若勞工在自主健康管理期間希望維持出勤，雇主應尊重，若雇主片面要求不出勤，應照給工資。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心公布，3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理，相關防治措施同步放寬。

勞動部發布指引，快篩陽性勞工如在自主健康管理期間希望照常出勤，雇主應尊重勞工意願，也可協議改採居家上班或遠距上班。

勞動部指出，雇主不可要求勞工不出勤、必須快篩陰性才能返回工作場所，若雇主片面要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

至於快篩陽性勞工如有症狀在家休息而無法出勤，該怎麼休假，勞動部表示，可持「快篩陽性證明」照片，向雇主請未住院普通傷病假，病假日數1年內未超過30日部分，雇主應發給半薪；快篩陽性的勞工請病假，自篩檢陽性日及次日起5日內，雇主不得扣發全勤獎金。（編輯：管中維）1120317

#COVID-19
#輕症
#確診
延伸閱讀
3/20起確診高風險者仍可開口服藥 醫護輕症5天內不上班確診者3/20起符合中重症條件 才通報法定傳染病確診輕症者免隔離 請假可出示快篩陽性照片、免診斷證明輕症3/20起免隔離 教育部籲師生確診隔天5日內不到校
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀