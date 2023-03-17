3/20起輕症免隔離 雇主不得要求快篩陽勞工休假

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20日起COVID-19輕症患者免隔離。勞動部指出，若勞工在自主健康管理期間希望維持出勤，雇主應尊重。圖為13日台北市中正區地下街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北17日電）20日起COVID-19輕症患者免隔離。勞動部指出，若勞工在自主健康管理期間希望維持出勤，雇主應尊重，若雇主片面要求不出勤，應照給工資。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心公布，3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理，相關防治措施同步放寬。

勞動部發布指引，快篩陽性勞工如在自主健康管理期間希望照常出勤，雇主應尊重勞工意願，也可協議改採居家上班或遠距上班。

勞動部指出，雇主不可要求勞工不出勤、必須快篩陰性才能返回工作場所，若雇主片面要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

至於快篩陽性勞工如有症狀在家休息而無法出勤，該怎麼休假，勞動部表示，可持「快篩陽性證明」照片，向雇主請未住院普通傷病假，病假日數1年內未超過30日部分，雇主應發給半薪；快篩陽性的勞工請病假，自篩檢陽性日及次日起5日內，雇主不得扣發全勤獎金。（編輯：管中維）1120317