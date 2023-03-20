取消視訊看診憂增感染 薛瑞元：輕症風險可控制

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（中央社記者郭建伸台北20日電）輕症免隔離今天上路，但外界擔憂取消視訊看診恐增加感染風險。衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，這是必須冒的風險，但輕症風險可控制，診所接觸到輕症病患機率與社區一樣，並非診所才容易傳染。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案，薛瑞元在會前受訪。

中央流行疫情指揮中心宣布自3月20日起，取消輕症隔離等7項防疫措施；媒體詢問，今天開始輕症免隔離且取消視訊看診，但基層醫師認為對診所候診的老人、小孩有風險。

薛瑞元表示，台灣遲早要走到這一步，全世界也都是往這邊走；確診免隔離的情形下，輕症病患可以出門在社區走動，這是必須要冒的風險。

薛瑞元表示，但從數據來看，因為多屬於輕症，因此風險可控制；社區就可能接觸到確診輕症民眾，診所接觸輕症病患的機率一樣，不是在診所才特別容易傳染。

薛瑞元表示，政府不是取消通訊診療，而是給付方式不同；衛福部曾跟基層討論過是否不限於COVID的疾病，繼續維持健保給付通訊診療，但基層診所不願意，顯然問題不是基層診所認為通訊診療對控制疫情較好。（編輯：蘇龍麒）1120320