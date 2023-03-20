3/20本土增5411例 輕症免隔離0+n上路

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）COVID-19輕症免隔離0+n新制今天上路。中央流行疫情指揮中心公布新增5411例本土病例，降幅15.9%較前幾天大，研判與部分週末檢驗陽性者想要直接適用新制而未就醫通報有關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，指揮中心統計，新增5411例本土病例，較上週一（13日）公布的6435例，減少15.9%；另外，新增133例境外移入個案，以及28人死亡。

指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，近期單日疫情與上週相比，今天降幅明顯較大，前幾天數據維持在7%至8%。研判可能原因是部分民眾在週末採檢陽性，想直接適用0+n新制，未就醫通報，今天起至26日是通報緩衝期，昨天之前檢驗陽性可補報。

羅一鈞說，昨天之前篩檢陽性且在26日之前補通報的民眾，仍然適用隔離5+n舊制，將提供隔離通知書，因為仍屬於法定傳染病，可作為請假或申請保險依據；另外，視訊醫療也有緩衝期，適用隔離舊制的民眾仍可採視訊診療至26日，只有今天才檢驗陽性的都會區民眾必須實體看診。

羅一鈞表示，預估未來一週數字會是新、舊制交雜，但從明天起，指揮中心公布數據將以新制中重症通報數據為主，大概21、22日完成所有補通報，從23日起系統個案數會比較穩定，27日起只會有新制確診中重症人數，推估數據會剩過去單日總數5%至10%，大約落在400至800人之間。

另外，針對單株抗體Evusheld擴大條件對象，羅一鈞表示，現階段給藥條件是比照美國國家衛生研究院建議條件，比多數國家寬鬆，但外界專家建議都會提到會議討論。據統計，國內還有約7300多劑，還可以用在約3000多人身上，效期至今年11月30日。

除了單株抗體Evusheld討論擴大使用對象，羅一鈞說，近期專家會議上也會重新檢視單株抗體適用的變異株，台灣現階段社區主流病毒株為BA.2.75，使用單株抗體仍有效果，但因應更新的變異株，如XBB、CH.1.1等，療效或預防效果已打折扣，以紐西蘭為例，當地已經停止使用。（編輯：管中維）1120320