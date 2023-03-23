3/27起3住宿機構無須定期快篩 4/30全面取消

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）指揮中心今天宣布，3月27日起取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構、兒少團體家庭照顧機構定期快篩，其餘住宿式照顧機構服務對象維持每週快篩，定期篩檢至4月30日。

根據中央流行疫情疫情中心統計，每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，機構住民陽性率0.7降到0.5%。指揮中心發言人羅一鈞表示，住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭陽性率均已低於0.5%，經持續滾動檢視疫情狀況，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施，3月27日起取消。

羅一鈞指出，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應保持警惕，避免發生機構群聚感染風險，因此，住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家定期篩檢措施，再延長執行至今年4月30日。

羅一鈞說，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家等住宿式照顧機構。

服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2至18歲維持每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時也進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案，按指示進行隔離或治療。

工作人員有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）也得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況，調整篩檢頻率。（編輯：管中維）1120323