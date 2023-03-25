本土增105例 新制上路後首例境外移入併重症

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）COVID-19輕症免通報隔離新制20日上路以來，今天公布首次出現1例境外移入併重症個案，為70歲本國籍男性有慢性病史，已打5劑疫苗，入境當天因發燒、呼吸喘就醫，仍在加護病房治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）穩定下降，中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增105例本土及1例境外移入；確診個案中新增25例死亡。

COVID-19輕症免隔離0+n新制20日上路，指揮中心發言人羅一鈞表示，今天出現首例境外移入併重症個案，為70多歲本國籍男性，本身有高血壓、心臟病史，曾接種5劑COVID-19疫苗，最後1劑是去年10月接種。

個案3月23自美國入境，當日就因發燒、呼吸喘至急診，檢查有雙側肺炎合併呼吸窘迫，採檢PCR陽性確診，收住加護病房插管使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

全民COVID-19疫苗接種運動「疫苗+1」活動自3月6日至4月30日，據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬7976人次，截至目前為止累計接種6757萬7192人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.6%，第2次追加劑接種率24.2%（65歲以上接種率47.4%）。

羅一鈞提醒，今年仍未接種莫德納次世代疫苗民眾，尤其65歲以上長者，請把握「疫苗+1」活動期間盡快接種。（編輯：陳政偉）1120325