更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展7/300
首頁 / 生活

本土增105例 新制上路後首例境外移入併重症

2023/3/25 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）COVID-19輕症免通報隔離新制20日上路以來，今天公布首次出現1例境外移入併重症個案，為70歲本國籍男性有慢性病史，已打5劑疫苗，入境當天因發燒、呼吸喘就醫，仍在加護病房治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）穩定下降，中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增105例本土及1例境外移入；確診個案中新增25例死亡。

COVID-19輕症免隔離0+n新制20日上路，指揮中心發言人羅一鈞表示，今天出現首例境外移入併重症個案，為70多歲本國籍男性，本身有高血壓、心臟病史，曾接種5劑COVID-19疫苗，最後1劑是去年10月接種。

個案3月23自美國入境，當日就因發燒、呼吸喘至急診，檢查有雙側肺炎合併呼吸窘迫，採檢PCR陽性確診，收住加護病房插管使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

全民COVID-19疫苗接種運動「疫苗+1」活動自3月6日至4月30日，據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬7976人次，截至目前為止累計接種6757萬7192人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.6%，第2次追加劑接種率24.2%（65歲以上接種率47.4%）。

羅一鈞提醒，今年仍未接種莫德納次世代疫苗民眾，尤其65歲以上長者，請把握「疫苗+1」活動期間盡快接種。（編輯：陳政偉）1120325

#羅一鈞
#COVID-19
#加護病房
羅一鈞
美國逾半州現耳念珠菌病例重症死亡率60% 台灣累積3例猴痘疫苗預約信件出錯 疾管署：不影響接種權益
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
指揮中心拚4月中旬大眾運輸免口罩 監測中重症趨勢等5指標