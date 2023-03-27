更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展7/300
首頁 / 生活

3/27本土中重症增50例 0+n新制上路首週累計668例

2023/3/27 15:01（3/27 15:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心27日公布新增中重症確診50例、21人死亡。圖為民眾戴口罩搭乘台北捷運。（中央社檔案照片）
指揮中心27日公布新增中重症確診50例、21人死亡。圖為民眾戴口罩搭乘台北捷運。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）3月20日起COVID-19輕症免隔離0+n，不再通報輕症病例，確診者只剩中重症病患。指揮中心今天公布新增中重症確診50例、21人死亡；0+n新制上路首週累計668例，僅1名境外移入。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增50例本土中重症病例，境外移入個案掛零，死亡21例。指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，數據再創低點與假日效應有關，醫療院所可能延到今天才通報。

輕症免隔離0+n天，新舊制緩衝期為3月20日至26日。羅一鈞說明，昨天是補通報最後一天，補通報歸零。新制上路首週累計668例，其中667例為本土個案、1例境外移入病例，平均每天增加95例。

過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。羅一鈞說，0+n新制每天新增中重症個案，較先前一個月平均降低2成左右，顯示國內疫情仍在趨緩階段。

另外，指揮中心已在規劃專責病房逐步退場。羅一鈞表示，專責病房開設數量最高點是在3月初，共約4759床，現階段開設3317床，空床率約72.1%，現行專責病房開設率在2%至4%，已放寬可收治非COVID-19病患，29日將再討論是否調降。（編輯：管中維）1120327

#專責病房
#中重症
延伸閱讀
3/27起3住宿機構無須定期快篩 4/30全面取消3/20起輕症免隔離 雇主不得要求快篩陽勞工休假3/20起確診高風險者仍可開口服藥 醫護輕症5天內不上班「疫苗+1」3/6上路 6歲以上未打莫德納BA.5等3對象適用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
3/26本土中重症增85例 輕症0+N上路首週未見疫情反彈