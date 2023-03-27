3/27本土中重症增50例 0+n新制上路首週累計668例
2023/3/27 15:01（3/27 15:09 更新）
指揮中心27日公布新增中重症確診50例、21人死亡。圖為民眾戴口罩搭乘台北捷運。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎台北27日電）3月20日起COVID-19輕症免隔離0+n，不再通報輕症病例，確診者只剩中重症病患。指揮中心今天公布新增中重症確診50例、21人死亡；0+n新制上路首週累計668例，僅1名境外移入。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增50例本土中重症病例，境外移入個案掛零，死亡21例。指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，數據再創低點與假日效應有關，醫療院所可能延到今天才通報。
輕症免隔離0+n天，新舊制緩衝期為3月20日至26日。羅一鈞說明，昨天是補通報最後一天，補通報歸零。新制上路首週累計668例，其中667例為本土個案、1例境外移入病例，平均每天增加95例。
過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。羅一鈞說，0+n新制每天新增中重症個案，較先前一個月平均降低2成左右，顯示國內疫情仍在趨緩階段。
另外，指揮中心已在規劃專責病房逐步退場。羅一鈞表示，專責病房開設數量最高點是在3月初，共約4759床，現階段開設3317床，空床率約72.1%，現行專責病房開設率在2%至4%，已放寬可收治非COVID-19病患，29日將再討論是否調降。（編輯：管中維）1120327
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