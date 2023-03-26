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3/26本土中重症增85例 輕症0+N上路首週未見疫情反彈

2023/3/26 15:28（3/26 15:56 更新）
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圖為民眾戴口罩搭乘捷運。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）20日起COVID-19輕症免隔離0+N，不再通報輕症病例，確診者只剩下中重症個案。指揮中心今天公布新增中重症確診85例、29例死亡，發言人羅一鈞評估新制上路首週未見疫情反彈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增85例本土中重症病例，依然沒有境外移入個案，死亡29例；另外，還有舊制補通報病例4名本土個案、沒有境外移入。

過去一個月中重症平均數為每天約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響，有高低起伏。羅一鈞接受媒體聯訪時表示，上述過去一個月平均數據涵蓋2月本土疫情下降時段，新制上路後，兒童中重症通報更準確，數據增加，中重症通報無低估問題。

羅一鈞說明，新制實施前，初估中重症占所有染疫人數的千分之5左右，過去約一週中重症通報趨勢也是每天都落在100例上下，以若以中重症趨勢再反推回輕症人數，每天新感染人數大約是2萬人左右，並沒有出現外界擔憂的社區活動增加病毒、疫情升溫狀況。

羅一鈞說，因應輕症0+N上路，新舊制緩衝期至今天可補通報病例，預估明天公布數據可能還有補通報病例數。未來將會透過機構陽性率、健保碼勾稽及口服抗病毒藥物開立數據等，持續監測社區疫情，新制實施首週，專線並沒有收到染疫民眾對於領藥或實體看診投訴。

羅一鈞表示，了解醫病雙方對於新就醫模式需要磨合，呼籲民眾若居家篩檢陽性，就醫應戴口罩、主動告知，醫療院所對於篩檢陽性民眾，防護裝備規格與一般常規照顧相同，配戴一般醫用口罩，若替病人量血壓，可戴手套，或執行前後使用酒精、洗手。（編輯：管中維）1120326

#羅一鈞
#疫情指揮中心
#COVID-19
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