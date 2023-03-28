3/28本土增137例 確診數3/29起改每週公布

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指揮中心28日宣布每天例行公布確診數走入歷史，29日起改成以週為單位統計。圖為指揮中心指揮官王必勝說明疫情趨勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北28日電）COVID-19疫情穩定，今天新增137例本土、14例死亡。指揮中心宣布每天例行公布確診數走入歷史，明天起改成以週為單位統計，搭配多元監測指標，於每週四下午記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增137例本土病例、0例境外移入；確診個案中新增14例死亡。

指揮中心發言人羅一鈞表示，隨疫情穩定，且各國普遍已改為以週為單位統計，而非每天公布，因此明天起將不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，搭配疫情監測5指標，於每週四下午疫情記者會中說明。

疫情監測5指標，包括中重症通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數、住宿式機構陽性率及變異株監測。

根據指揮中心統計，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。

「疫苗+1」全民接種活動自3月6日至4月30日登場，指揮中心呼籲，防疫逐漸穩健開放，次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾把握施打機會，提升預防保護力，安心恢復正常生活。（編輯：張雅淨）1120328