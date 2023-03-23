指揮中心：未接種疫苗染疫死亡率是打3劑者18.5倍
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）COVID-19「疫苗+1」活動至今約32.2萬人次接種，其中2.5萬人次接種基礎劑。指揮中心提醒，據統計，未接種疫苗者感染後死亡率是打3劑者的18.5倍，籲把握施打機會。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種活動，自3月6日起至4月30日期間登場。
指揮中心社區防疫組組長莊人祥今天在疫情記者會中說明，「疫苗+1」活動6日起跑，目前約32.2萬人次接種，其中接種莫德納BA.4/5次世代疫苗約27.8萬人次，並有約2.5萬人次接種基礎劑；另外，自今年元旦至今，6歲以上接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，累計約182.6萬人次。
莊人祥小檔案
- 出生：民國55年5月18日
- 現職：衛生福利部疾病管制署署長
- 學歷：
美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
國立陽明大學公共衛生學碩士
陽明醫學院醫學士
- 經歷：
中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
衛生福利部疾病管制署副署長
行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任
莊人祥說，目前沒有接種疫苗者約占6%人口、今天有20人死亡，追加劑（3劑）接種率76.6%、今天有14人死亡，若以這兩個數字計算，沒有接種疫苗者染疫後，死亡率是接種3劑者的18.5倍。
針對無法接種疫苗或免疫功能低下的族群，國內採購Evusheld單株抗體，至今仍有約7333劑未使用，今年11月30日屆效。指揮中心指揮官王必勝表示，將於3月30日召開專家會議，討論加開適應症，以免放到過期。
王必勝小檔案
- 學歷：
日本東京醫科大學第一外科進修
陽明大學醫務管理研究所碩士
台北醫學大學醫學系
- 經歷：
台北榮民總醫院胸腔部主治醫師
台北榮總醫企部副主任
衛福部金門醫院院長
衛福部醫福會執行長
醫師公會全聯會秘書長
公立醫院協會理事長
根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬4260 人次，截至目前為止累計接種6754萬4747人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.6%，第2次追加劑接種率 24%（65歲以上接種率47.4%）。（編輯：管中維）1120323
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