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指揮中心：未接種疫苗染疫死亡率是打3劑者18.5倍

2023/3/23 16:11（3/23 17:09 更新）
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指揮中心提醒，未接種疫苗者感染後死亡率是打3劑者的18.5倍，籲把握機會施打。圖為莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心提醒，未接種疫苗者感染後死亡率是打3劑者的18.5倍，籲把握機會施打。圖為莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）COVID-19「疫苗+1」活動至今約32.2萬人次接種，其中2.5萬人次接種基礎劑。指揮中心提醒，據統計，未接種疫苗者感染後死亡率是打3劑者的18.5倍，籲把握施打機會。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種活動，自3月6日起至4月30日期間登場。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥今天在疫情記者會中說明，「疫苗+1」活動6日起跑，目前約32.2萬人次接種，其中接種莫德納BA.4/5次世代疫苗約27.8萬人次，並有約2.5萬人次接種基礎劑；另外，自今年元旦至今，6歲以上接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，累計約182.6萬人次。

以今天新增40人死亡為例，莊人祥

莊人祥小檔案

  • 出生：民國55年5月18日
  • 現職：衛生福利部疾病管制署署長
  • 學歷：
    美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
    國立陽明大學公共衛生學碩士
    陽明醫學院醫學士
  • 經歷：
    中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
    衛生福利部疾病管制署副署長
    行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任


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分析有無接種疫苗的染疫後死亡風險指出，其中20人沒有接種任何疫苗，2人接種1劑、4人接種2劑、14人接種3劑。

莊人祥說，目前沒有接種疫苗者約占6%人口、今天有20人死亡，追加劑（3劑）接種率76.6%、今天有14人死亡，若以這兩個數字計算，沒有接種疫苗者染疫後，死亡率是接種3劑者的18.5倍。

針對無法接種疫苗或免疫功能低下的族群，國內採購Evusheld單株抗體，至今仍有約7333劑未使用，今年11月30日屆效。指揮中心指揮官王必勝表示，將於3月30日召開專家會議，討論加開適應症，以免放到過期。

此外，BNT疫苗廠商將於5月初來台拜訪，王必勝

王必勝小檔案

  • 學歷：
    日本東京醫科大學第一外科進修
    陽明大學醫務管理研究所碩士
    台北醫學大學醫學系
  • 經歷：
    台北榮民總醫院胸腔部主治醫師
    台北榮總醫企部副主任
    衛福部金門醫院院長
    衛福部醫福會執行長
    醫師公會全聯會秘書長
    公立醫院協會理事長
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說，除討論代理權問題外，也盤點國內疫苗施打狀況和剩餘量，確定是否需要購買，同時檢視先前國外文獻提到，BNT次世代疫苗恐增加中風機率的問題，是否已解決。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬4260 人次，截至目前為止累計接種6754萬4747人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.6%，第2次追加劑接種率 24%（65歲以上接種率47.4%）。（編輯：管中維）1120323

#疫情指揮中心
#COVID-19
#疫苗
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