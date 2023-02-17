指揮中心：無強制要求民眾打COVID-19疫苗

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）中央流行疫情指揮中心今天說，媒體報導「政府接下來擬要求每一位民眾至少打1劑新冠疫苗」，但無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

指揮中心發布新聞稿表示，因應目前全球疫情趨緩，各國邊境逐步調整開放，持續推動疫苗基礎劑及雙價次世代疫苗追加劑接種，也持續鼓勵未曾接種疫苗、尚未完成基礎劑對象及尚未接種過莫德納（Moderna）雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑對象接種，尤其建議長者等重症高風險族群儘速接種。

指揮中心發言人羅一鈞晚間接受媒體聯訪表示，是傾向建議民眾至少打過1次疫苗，至於是否每年接種，須研議送衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論。

指揮中心已宣布20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定，但校園、托嬰幼等3月6日才放寬；隨防疫政策逐步鬆綁，接種疫苗是預防重症、死亡方式之一。（編輯：李明宗）1120217