指揮中心拚4月中旬大眾運輸免口罩 監測中重症趨勢等5指標

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3月20日起輕症免隔離「0+N」天新制，確診只剩通報中重症個案，指揮中心23日表示，將以口服抗病毒藥物開立等5大監測項目作為疫情指標，目標是4月中下旬大眾運輸免戴口罩。圖為民眾23日下午戴口罩搭乘台北捷運。中央社記者趙世勳攝 112年3月23日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）3月20日起輕症免隔離「0+N」天新制，確診只剩通報中重症個案，指揮中心今天表示，將以口服抗病毒藥物開立等5大監測項目作為疫情指標，目標是4月中下旬大眾運輸免戴口罩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症「0+N」新制上路，今天新增確診數跌破百例，外界關注下階段解封時程，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在例行記者會表示，大眾運輸等場所口罩鬆綁政策持續規劃，由於確診新制剛上路，還需要觀察一段時間。

王必勝說，已經同時間著手進行兩件事情，第1是進一步開放公共運輸口罩政策，從強制佩戴改為建議，仍待與交通部等相關單位討論，口罩鬆綁現在已經著手討論，過完清明連假之後，才會決定上路時間，收假後可能宣布實施時程，目標是4月中下旬執行。

第2是調整醫療院所專責病房開設、感染管制作業等，正與醫療端討論，上述2點持續溝通，有進一步決定會盡快對外公告。指揮中心發言人羅一鈞表示，上週已將開設專責病房的天花板下降到4%，隨著疫情趨緩，醫療資源利用明顯減少，後續將進一步討論開設數下降及退場事宜。

輕症免隔離「0+N」天新制上路後，王必勝說，從去年4月起到現在，台灣疫情出現3個波鋒流行期，波度一次比一次小，未來將透過確診併發症，也就是中重症通報趨勢、醫療資院使用情形、口服抗病毒藥物開立數、 住宿式機構 陽性率及變異株監測，作為監測疫情指標。

（指揮中心提供）

另外，台灣現階段給單株抗體Evusheld條件是比照美國國家衛生研究院建議條件，針對擴大條件對象及重新檢視單株抗體適用的變異株，是否有需要跟進其他國家修改給藥模式，指揮中心表示，預計3月30日將開專家會議討論。（編輯：陳政偉）1120323