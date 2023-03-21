3/21本土中重症112例、20死 舊制補通報2668例

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國內21日新增COVID-19中重症112例、20人死亡。圖為台北市信義區民眾在戶外仍習慣戴上口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）昨天是COVID-19輕症免隔離0+n新制首日，不再通報輕症，確診者只剩下中重症個案。指揮中心今天公布，新增中重症112例、20人死亡；另外，新舊制過渡期的輕症補回報約2668例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增112例本土中重症病例，沒有境外移入個案，死亡20例。昨天是輕症免隔離0+n新制首日，因為輕症免通報，所以確診個案數一下子從每天千例降至百例。

（指揮中心提供）

指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，新制上路第一天通報中重症人數與過去一個月的平均數相當，據統計，近30天（2月19日至3月20日）累計公布3571例中重症（含本土病例及境外移入個案），平均每天約119例，最低為13例、最高236例。

羅一鈞說，因為新制剛上路，通報確診數據可能偏高或偏低，研判偏高原因可能與19日之前已住院中重症個案昨天才通報有關，偏低主因則是許多醫院需要熟悉新的通報定義，昨天住院的病人可能今天才會通報，數據就會延後至明天才出爐，所以還需要觀察明天至23日的確診數字。

另外，舊制補通報個案2668例，分別為2601例本土病例及67例境外移入。羅一鈞表示，整體疫情持續下降，從住宿機構陽性率下降，可作為佐證社區疫情持續降溫的指標。

羅一鈞說，雖然輕症免隔離0+n上路後，不會再有輕症當作COVID-19疫情評估參考依據，除了中重症趨勢，未來也會參考機構篩檢陽性率或口服抗病毒藥物開立人數變化，都可以作為評估疫情起伏的指標。（編輯：管中維）1120321