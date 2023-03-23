3/23本土增97中重症、40死 XBB.1.5驗出第3例

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）指揮中心今天公布，新增97例COVID-19本土中重症個案，確診病例跌破百人；新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，出現心肌炎，均無慢性病史，未曾接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增97例本土中重症病例，沒有境外移入個案，死亡40例；另外，還有舊制補通報病例54名個案。

指揮中心發言人羅一鈞在疫情記者會說明，新增40例死亡個案，主要仍是反映2月到3月中旬之間確診個案。3月17日至23日這週平均新增34例死亡，相比前一週平均41例新增死亡個案，呈現下降趨勢。

根據指揮中心統計，上週累計新增5萬9690例確診個案，與前一週新增6萬4557例相比，降幅約7.5%。在3月20日輕症免隔離0+n、輕症免通報新制後，21日至23日平均每天新增109例併發症。

新增的2例MIS-C個案，其中1例為2歲女童，曾在2月7日確診，3月1日起出現發燒、頸部淋巴結腫等症狀，就醫後3月3日至16日入住一般病房，期間檢查併發心肌炎，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療後，已康復出院。

另外一例為1歲男童，1月24日曾確診，2月27日起出現發燒、皮疹、結膜炎等症狀，3月1日就醫，因檢查發現心肌炎合併心臟衰竭，收住加護病房，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，已於3月15日出院。

截至目前，國內兒童重症個案累計316例，分別為腦炎38例、肺炎34例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼14例、到院前死亡11例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）207例、共病5例；兒童死亡個案45例。

另外，上週共定序81例COVID-19個案，分別為27例本土、54例境外移入，其中27例本土個案中，有20例為BA.2.75株、占74％，2例BA.2、占7％，2例BA.5、占7%，BQ.1、XBB、BF.7各1例、各占4%。

羅一鈞說，新增XBB其中1名為XBB.1.5，是北部20多歲女性，屬於輕症，沒有出國史，2月18日第1次確診，間隔18天重複感染；國內累計3例XBB.1.5個案，國際上XBB.1.5最具傳播優勢，但國內仍以BA.2.75為主流，最具傳播優勢，XBB與其他變異株競爭，後續仍待觀察。（編輯：管中維）1120323

自3月20日起輕症免隔離「0+n」天，不再通報輕症病例，確診者只剩中重症個案。（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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