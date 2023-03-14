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猴痘疫苗3/22開放預約 最快3/24六都率先施打

2023/3/14 15:34（3/14 15:50 更新）
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衛福部疾管署14日公布，第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計22日開放預約，最快24日施打。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
衛福部疾管署14日公布，第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計22日開放預約，最快24日施打。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）衛福部疾管署今天公布，第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計22日開放預約，最快24日施打；另外，增購萬劑疫苗4月初到貨。

疾管署副署長羅一鈞今天下午在例行疫報表示，第一階段暴露前預防（PrEP）疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗最大效益。

擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗，現階段國內有1100劑猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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疫苗，羅一鈞說，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，將於17日陸續配發疫苗至6都，預計22日開放預約，最快24日施打；至於增購萬劑疫苗以4月初到貨為目標。

疾管署已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院須1週完成各項前置作業。

羅一鈞說，猴痘疫苗完整接種須施打2劑，間隔須至少達4週以上，需要注意的是未滿18歲族群、具蟹足腫病史者，及嚴重免疫不全者，不適用皮內注射，應採皮下接種。

至於外界關心的施打後副作用，羅一鈞說明，在未曾接種第1代天花疫苗族群，可能發生副作用為注射部位反應，其中以疼痛、發紅、腫脹、硬塊和搔癢等最常見；另外還有全身性反應 ，則有肌肉疼痛、頭痛、疲倦、噁心、發冷等。

羅一鈞說，雖然猴痘疫苗可與其他疫苗同時接種，但對於接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有較高風險發生心肌炎的12至39歲男性，可考慮在疫苗接種後，等待4週，再接種COVID-19疫苗；倘有暴露後接種急迫性，則建議不須因此延後猴痘疫苗接種。

接種對象是與確診者曾有任何形式性接觸的高風險接觸、但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗者，可於健康監測期滿後接種；另外就是近6個月內曾有高風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。（編輯：陳政偉）1120314

（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
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