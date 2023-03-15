雲林首例猴痘個案收治隔離病房 衛生局：病況穩定

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）台灣昨天增加4例猴痘本土個案，其中雲林縣有1例，雲林縣衛生局長曾春美今天說，個案3月初有感冒症狀，2度到診所就診，之後到醫院感染科確認感染猴痘，目前在醫院隔離治療，病況穩定。

台灣昨天新增4例猴痘本土個案，分別來自雙北、新竹及雲林，雲林病例曾有大台北、高雄活動史。

曾春美今天表示，個案在3月初出現類似感冒症狀，曾2度到診所就醫，但症狀未改善，也做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感快篩都呈陰性，8日仍覺得不舒服，自行到縣內醫院的感染科就診，經檢測確診為猴痘。

曾春美說，個案目前在醫院隔離病房治療，狀況穩定，另衛生局依相關規定進行疫調，其在雲林的同住友人沒有發病情況。

雲林縣衛生局指出，猴痘是經由感染者的分泌物、受傷的皮膚、黏膜傳染，身上的疹子會變成水泡、結痂，在結痂未脫落前都有傳染力，目前有抗病毒藥物可以治療，若無併發其他感染，1到2週會痊癒，致死率1成以下。

雲林縣衛生局呼籲民眾不要涉足高風險場域，要有安全性行為，最近如果有涉足相關高危險場域，身體出現異狀就醫時要告知，讓醫師進一步評估。（編輯：黃世雅）1120315