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陳秀熙：逐步解封加疫苗 群體免疫達70%可降級[影]

2023/2/8 13:07（2/8 13:33 更新）
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圖為高雄市鹽埕區戶外景點3日午後遊憩人潮多，多數民眾仍戴好口罩活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北8日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，台灣群體免疫力維持在55%，若逐步解封，使自然感染康復產生的保護力增加，加上脆弱族群打雙價疫苗，當群體免疫達70%時，即可降級。

陳秀熙今天帶領團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與科學研究發展。

陳秀熙提到，台灣從今年1月到現在，群體免疫保護力大都維持在55%，未見增長，推測是自然感染康復後產生的保護力，與自然感染保護力失效，正好呈現「一進一出」的平衡狀況；而雙價疫苗施打速度，趕不上疫苗免疫失效的速度。

陳秀熙建議，台灣可考慮逐步解封，鬆綁目前的防疫措施，主因是未來新型亞變種病毒，多數人是無症狀或輕症，在快速傳播下，人們康復後形成的保護力會「大於」自然感染免疫保護力失效。這也是海外各國現正追求的目標。

對於脆弱族群，陳秀熙仍建議加強施打雙價疫苗，避免中重症的產生。自然感染加上疫苗，當群體免疫達70%時，就可將COVID-19降級。（編輯：張雅淨）1120208

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地
#陳秀熙
#台灣
#台大公衛學院
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