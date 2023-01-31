更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/300
首頁 / 生活

王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴

2023/1/31 17:10（1/31 17:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心31日表示，將參考韓國作法室內免戴口罩，但搭大眾運輸等仍須佩帶。圖為民眾戴口罩在台北捷運月台候車。中央社記者謝佳璋攝 112年1月30日
中央流行疫情指揮中心31日表示，將參考韓國作法室內免戴口罩，但搭大眾運輸等仍須佩帶。圖為民眾戴口罩在台北捷運月台候車。中央社記者謝佳璋攝 112年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、陳至中台北31日電）中央流行疫情指揮中心研擬口罩防疫措施鬆綁，指揮官王必勝今天說，將參考韓國作法，即室內免戴口罩，但搭乘大眾運輸、出入醫院例外，稍晚跨部會討論，定案後再公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施將陸續鬆綁，王必勝表示，雖然今天單日新增本土個案突破3萬例，但評估可能與遞延通報有關，今年農曆春節連假10天很長，疫情勢必出現反彈，規模多大、多長是未來觀察重點，評估不會太長，高點也不會太高。

韓國自30日起解除室內配戴口罩義務，但搭乘大眾交通工具、出入醫療機構等高感染風險場所例外。王必勝說，台灣室內口罩鬆綁方向會跟韓國比較類似，相關細節將在跨部會議開會討論，將會有強制配戴口罩場所，其他場所也會有建議配戴場合。

有醫師建議口罩鬆綁，可能需要評估民眾近半年疫苗追加劑接種率，王必勝表示，近期追加劑接種數量加上自然染疫人數，推估社區群體保護力約有5至6成。防疫政策鬆綁，循序漸進開放，不會一次性開放。（編輯：陳清芳）1120131

#王必勝
#韓國
#疫情指揮中心
延伸閱讀
中國入境來台旅客陽性率低 2/7起取消採檢入境快篩2/7起改領取1劑 有症狀才須加驗韓國放寬室內口罩規定 5月可望全面解禁1/31本土3萬2023例 增32死、61例中重症
王必勝
陳建仁：入境檢疫、室內口罩鬆綁優先檢討調整陳建仁視察疫情指揮中心 出席防疫視訊會議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
入境快篩2/7起改領取1劑 有症狀才須加驗