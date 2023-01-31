王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴

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中央流行疫情指揮中心31日表示，將參考韓國作法室內免戴口罩，但搭大眾運輸等仍須佩帶。圖為民眾戴口罩在台北捷運月台候車。中央社記者謝佳璋攝 112年1月30日

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（中央社記者陳婕翎、陳至中台北31日電）中央流行疫情指揮中心研擬口罩防疫措施鬆綁，指揮官王必勝今天說，將參考韓國作法，即室內免戴口罩，但搭乘大眾運輸、出入醫院例外，稍晚跨部會討論，定案後再公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施將陸續鬆綁，王必勝表示，雖然今天單日新增本土個案突破3萬例，但評估可能與遞延通報有關，今年農曆春節連假10天很長，疫情勢必出現反彈，規模多大、多長是未來觀察重點，評估不會太長，高點也不會太高。

韓國自30日起解除室內配戴口罩義務，但搭乘大眾交通工具、出入醫療機構等高感染風險場所例外。王必勝說，台灣室內口罩鬆綁方向會跟韓國比較類似，相關細節將在跨部會議開會討論，將會有強制配戴口罩場所，其他場所也會有建議配戴場合。

有醫師建議口罩鬆綁，可能需要評估民眾近半年疫苗追加劑接種率，王必勝表示，近期追加劑接種數量加上自然染疫人數，推估社區群體保護力約有5至6成。防疫政策鬆綁，循序漸進開放，不會一次性開放。（編輯：陳清芳）1120131