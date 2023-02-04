2/4本土增2萬3349例 連9天較上週同期升後現下降

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國內4日新增2萬3349例COVID-19本土病例。圖為民眾戴口罩在高雄市鳳山區一處公園拉單槓運動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）COVID-19疫情持續，今天新增2.3萬本土病例，與上週同期相比降幅約14%，連9天上升後出現下降。新增1例死亡個案為30多歲女子，已接種3劑、有慢性腎病等病史，出現症狀11天後死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增2萬3349例本土病例，與上週同天相比降幅約14%，確診個案新增中重症188例（中症113例、重症75例）；另外，境外移入新增397例。

今天新增79例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中75人有癌症等重大疾病或慢性病史，51人未打滿3劑疫苗、38人沒有接種任何疫苗，49人年齡超過80歲。

新增1例特殊死亡個案為30多歲女性，本身有慢性腎病及風濕免疫疾病等病史，曾接種3劑疫苗，1月21日開始有呼吸喘、尿量減少等症狀，23日至急診，檢查顯示PCR陽性確診、下肢水腫、腎功能惡化等症狀。

個案住院治療，住院後因併發十二指腸潰瘍出血、右側肺炎、腎衰竭及休克，於26日轉入加護病房使用呼吸器及接受內視鏡止血等治療，不幸仍病況惡化，於2月1日過世，死因為肺炎及COVID-19感染。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月3日，本土輕症、無症狀個案累計953萬1735例、占99.54%，中症累計2萬5868例、占0.27%，重症累計1萬8499例、占0.19%，其中死亡累計1萬5755人。（編輯：陳政偉）1120204

（指揮中心提供）

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