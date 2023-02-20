人道救援8旬台商抵金 紅會盼小三通全面正常化

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8旬張姓台商赴廈門經商20多年，1月26日因身體不適，住進廈門大學附屬心血管病醫院治療，20日經小三通從廈門回金門。中央社 112年2月20日

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（中央社金門縣20日電）8旬張姓台商因病在兩岸紅十字會協助下，今天經小三通從廈門回金門。金門縣紅十字會表示，還有多名台灣民眾等著回台就醫，盼小三通速全面正常化，讓非金門籍民眾也能得到人道救援。

中華民國紅十字會金門縣支會總幹事呂忠飛接受媒體聯訪表示，80歲的張姓台商，赴廈門經商20多年，1月26日因身體不適，住進廈門大學附屬心血管病醫院治療。經醫生診斷為冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、急性前壁心肌梗死等多項疾病，急需回台做更進一步治療。

紅十字會動員5人昨天前往廈門，協助張姓台商與家屬今天搭乘中國「新東方」客輪，中午抵達水頭碼頭後隨即由救護車送衛生福利部金門醫院，明天後送台灣振興醫院。

呂忠飛指出，目前小三通只限定金門籍民眾和中國新移民（陸配）及在金門就讀的中國學生搭乘，使得在中國的非金門籍台灣地區民眾如遇緊急需求緊急狀況，無法即時搭乘小三通到金門再轉台灣，進行後續治療和處置等協助。

今天這起事件是小三通自1月7日春節專案以來的首次人道救援。呂忠飛說，小三通自2020年2月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，兩岸紅會已有3年未經由小三通進行人道救援。期盼小三通早日全面正常化，讓所有在中國的非金門籍台灣地區民眾，在有需要時能得到即時幫助。

呂忠飛說明，張姓台商原籍高雄，原籍金門的妻子楊女因出境超過2年，戶籍遭遷出；考量楊女原籍金門且有陪同先生返台就醫的人道需求，金門縣政府審核定認屬人道考量案件，經相關機關會商同意以小三通入境。（編輯：孫承武）1120220