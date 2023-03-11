迎小三通車流量 金門縣府續推2階段1-1道路

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金門縣水頭港區臨港道路已於2月1日正式開放通行，經由金豐路（1-1計畫道路）可直達水頭港區旅客服務中心，縣府11日表示，將爭取中央預算繼績推動第2階段工程，完善小三通海空要道串連。中央社記者黃慧敏攝 112年3月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）小三通逐步全面復航，金門縣政府今天表示，將爭取中央預算繼績推動貫通金城鎮西海路與環島南路的1-1道路第2階段工程，減少未來小三通車流量頻繁穿越村落帶來的交通問題。

縣府今天發布新聞稿指出，1-1計畫道路前端連接水頭商港的金豐路已於今年初啟用；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫、小三通常態化重啟的當下，1-1計畫道路另一端連接西海路與環島南路的項目能否貫穿聯通，是縣府當前重點推動工作。

金門縣長陳福海今天訪視金城鎮賢厝村基層建設時，向鄉里民眾表示，會持續爭取中央資源和地方民意支持，儘速以金豐路的模式完成上述道路工程，藉以完善海空要道的串連，同時也讓賢庵村里有更適宜的住居環境。

賢厝村緊鄰金城鎮中心，是小三通旅客在尚義機場與水頭碼頭往返必經之地；因交通便捷、居住環境怡人，近年村里周邊持續有民間建案推動興建，移入人口漸增。

金門縣港務處表示，因應小三通復航，水頭港區臨港道路已於2月1日正式開放通行，經由金豐路（1-1計畫道路）可直達水頭港區旅客服務中心，將有效分流車流量，使經過水頭聚落的車輛減少，降低村莊交通壓力。

港務處表示，水頭臨港道路路寬30米，規劃4快車道、2慢車道及兩側人行道（兼自行車道）與設施帶，主要為水頭港區銜接金豐路（1-1計畫道路）通往西海路，是未來新建旅客大樓及新港區進出主要的動線。初期僅提供小客車及機、慢車行駛，預計5月開放遊覽車試行。

縣府表示，臨港道路開放後將大幅提升通行品質，解決港區聯外交通問題，以優質的道路服務，迎接小三通全面復航後的人潮與車流。（編輯：陳清芳）1120311