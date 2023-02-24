小三通手續簡化 設籍金門3/1起可當日購票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「金馬地區居民春節交通專案」自今年1月7日施行，金門到廈門每天1航班，有效滿足金門民眾與中國配偶春節需求；行政院2月7日再宣布推動小三通常態化，並於10日恢復金門–泉州航線；依金門縣府觀光處統計，到24日止，金廈與金泉兩條航線已累積入出境6894人次。圖為2023年2月20日旅客在水頭碼頭陸續下船。中央社記者黃慧敏攝 112年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）小三通審核程序再簡化，金門縣政府今天宣布，3月1日起金門籍居民持身分證及護照或金馬證等有效旅行證件，可在當天現場購票並搭船。非金門籍旅客身分審核時間縮短為2天。

縣府觀光處發布新聞表示，為提升金門民眾搭乘小三通便利，縣府持續爭取更為簡便作業方式，自3月1日起，金門籍居民得於當日開航前，到碼頭購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，由櫃台人員確認身分證所載地址為金門縣後，即可購買小三通船票；提醒民眾在移民署入出境證照查驗時，主動出示身分證與相關旅行證件，配合查驗。

目前小三通有開放對象限制，縣府表示，這次除了開放金門籍民眾可以當日現場購票外，金門籍居民的非金門籍配偶或直系血親，或非屬上述類別的個案或人道需求者，仍應提前預訂船位，但時間縮短為開航前2天。

觀光處進一步說明，調整後登記作業時間，由原本開航日前3，，調整為開航日前2天的上午11時前。搭乘小三通航班者，可撥打訂位專線082-371412、315045、320646，或到金門水頭碼頭浯江輪渡公司服務櫃台訂位。受理時間每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

「金馬地區居民春節交通專案」自今年1月7日施行，金門到廈門每天1個航班，有效滿足金門民眾與中國配偶春節返鄉團圓需求。行政院2月7日宣布推動小三通常態化，並在10日恢復金門泉州航線。依觀光處數據，到今天為止，金廈與金泉兩條航線已累積入出境6894人次。（編輯：孫承武）1120224