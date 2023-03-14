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小三通擴大可望3月下旬上路 金廈每天12航班

2023/3/14 19:12（3/14 19:21 更新）
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國民黨立委陳玉珍14日表示，在與陸委會等單位討論後，各方都已準備就緒，小三通擴大施行將提前到清明連假前一週上路，搭乘對象將從現行金馬民眾擴大到中華民國籍和他們的配偶；陸客自由行不在這波開放之列。（陳玉珍辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月14日
國民黨立委陳玉珍14日表示，在與陸委會等單位討論後，各方都已準備就緒，小三通擴大施行將提前到清明連假前一週上路，搭乘對象將從現行金馬民眾擴大到中華民國籍和他們的配偶；陸客自由行不在這波開放之列。（陳玉珍辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）立委陳玉珍今天表示，在與大陸委員會等單位協調後，小三通擴大施行可望提前在3月下旬上路，到時國籍民眾和其配偶都可搭乘；金廈航班也將從現在每天2航班，增加到12航班。

金廈小三通自2月7日「常態化」，限定金馬地區民眾、中國大陸籍配偶搭乘，每天自金、廈來回各1航班。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，陸委會在9日政策宣布將於清明節前開放小三通客運中轉。

陳玉珍今天接受中央社記者訪問表示，在與陸委會等單位討論後，各方都已準備就緒，小三通擴大施行將提前到清明連假前1週上路，搭乘對象將從現行金馬民眾擴大到中華民國籍和他們的配偶，陸客自由行不在這波開放之列。

因應小三通即將擴大實施，以及恢復兩岸空運客運10個定期航點，預期將帶來更多的人流及活動，金門海空疏運將面臨新一波挑戰，有待及早規劃。陳玉珍今天在立法院召開協調會議，民航局長林國顯，以及航港局、國防部、航空業者等相關單位代表都出席會議，共商對策。

陳玉珍指出，航港局表示已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航班，每航班提供310船位，預估每天可提供3720席位。

有關擴大開放小三通中轉部分的空運規劃，陳玉珍說，考量小三通空運需求是民眾自中國大陸地區搭船到金門後，再搭機返回台灣本島過節，尖峰方向與金門民眾返鄉過節相反，因此金門到台灣航班尚可因應小三通需求，在班機安排調度上無加開加班機的需求。

此外，清明時節金門容易起霧，陳玉珍要求航港局事先規劃，在航空班機無法正常輸運時，協調海運業者支援船班或以包船方式疏運；她同時要求國防部預先協調軍用運輸機待命。

依照金門縣港務處規劃，4月起每天金廈各6個航班對開，也就是1天共有12個航班；自上午9時30分起，每隔1小時30分1班船，末班船下午5時發航。有關清明連假金門航空運能，民航局指出，3月31日到4月6日的7天清明連假輸運計畫，將提供546架次班機，6萬3272個機位。（編輯：謝雅竹）1120314

國民黨立委陳玉珍14日表示，小三通擴大施行將提前到清明連假前一週上路，航港局指出已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航班，每航班提供310席位，預估每天可提供3720席位。圖為2023年2月28日金門水頭碼頭旅客排隊搭船。中央社記者黃慧敏攝 112年3月14日
國民黨立委陳玉珍14日表示，小三通擴大施行將提前到清明連假前一週上路，航港局指出已與航運業者協商，初步規劃每日往返金廈12航班，每航班提供310席位，預估每天可提供3720席位。圖為2023年2月28日金門水頭碼頭旅客排隊搭船。中央社記者黃慧敏攝 112年3月14日
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