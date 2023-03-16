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首頁 / 兩岸

小三通開放中轉 台商：樂觀其成

2023/3/16 17:36
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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）針對陸委會今天公布「小三通」客運中轉方案，在陸台商表示樂觀其成，並期待兩岸能再進一步擴大交流。

陸委會今宣布，「小三通」客運中轉將於3月25日開放，對象除了金馬民眾之外，還擴及國人及其陸配皆可搭乘及中轉。

東莞台協會長陳宏欽接受中央社訪問時表示，疫情解封之後，兩岸往返交通方面，不論是直航點的擴增，或是「小三通」方案擴大範圍，都對兩岸人民福祉有利，台商都樂觀其成。

陳宏欽又說，「小三通」開放中轉讓台商與其家人往返家鄉的成本降低，交通的便利絕對是好事，期待兩岸開放更多往來，包含商務性交流、觀光團客開放等等，進一步擴大交流。

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩受訪時指出，雖然距離台商希望開放中轉方案晚了一些時間，但是在清明節前夕開放，對在陸台商、台青是一項便利，樂見其成。

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吳家瑩並進一步表示，期待政府趁兩岸融合發展的春天到來之際，一定要加緊開放兩岸團客、商務人士的交流。疫情已緩和，過去3年台灣旅遊業者應感到非常悶，強力呼籲促進兩岸民間交流。

「金馬地區民眾春節交通專案」在2023年1月7日至2月6日期間實施，啟動「小三通」客運初步復航，當時搭乘旅客僅限金馬地區民眾、陸配。之後，這項春節專案於2月7日常態化實施；今天則是更進一步擴大「小三通」客運往來的便利。（編輯：周慧盈）1120316

#吳家瑩
#陳宏欽
#台商
吳家瑩
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