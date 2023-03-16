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小三通客運擴大實施 持「金馬證」不能中轉台灣

2023/3/16 19:15
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（中央社記者李雅雯台北16日電）陸委會今天宣布，3月25日起，金馬「小三通」客運中轉適用對象擴大至國人及其陸配等；倘若陸籍人士所持證件為「金馬澎入出境許可證」，依據現有相關規定，仍不能中轉台灣。

陸委會副主委梁文傑16日下午在「開放小三通客運中轉具體規劃說明會」宣布，小三通客運中轉政策25日起開放，適用對象擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉。

梁文傑表示，有關大陸人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，由於涉及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後交流恢復，仍必須持續依疫情發展及整體局勢檢討和評估。

據新聞資料說明，小三通客運25日起擴大實施，適用對象擴及國人及其陸配等，不過倘若這名陸籍人士所持證件為金馬澎入出境許可證（金馬證），依據現有相關規定，仍僅限定進入金馬澎，不得透過小三通模式中轉至台灣本島。

小三通客運由於COVID-19疫情關係，2020年2月10日起暫停。

「金馬地區民眾春節交通專案」在2023年1月7日至2月6日期間實施，啟動小三通客運初步復航，搭乘旅客僅限金馬地區民眾、陸配；這項春節專案2月7日起常態化實施。

據陸委會統計，這項春節專案從常態化實施以來，2月7日至3月9日期間，金門小三通客運合計載運5869人次、馬祖小三通客運合計載運658人次。（編輯：楊昇儒）1120316

#梁文傑
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梁文傑
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