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3/25起小三通客運中轉擴大實施 陸委會：國人與陸配皆可搭

2023/3/16 16:54（3/16 17:12 更新）
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陸委會宣布，25日起擴大「小三通」客運中轉，國人及其陸配皆可搭乘及中轉。圖為今年2月小三通春節專案期間，旅客在水頭碼頭陸續下船。（中央社檔案照片）
陸委會宣布，25日起擴大「小三通」客運中轉，國人及其陸配皆可搭乘及中轉。圖為今年2月小三通春節專案期間，旅客在水頭碼頭陸續下船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北16日電）陸委會今天宣布，3月25日起擴大「小三通」客運中轉，國人及其陸配皆可搭乘及中轉；有關大陸人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，必須待後續疫情發展和整體局勢評估。

陸委會副主委梁文傑16日下午在「開放小三通客運中轉具體規劃說明會」上作上述表示。

梁文傑指出，3月25日起開放小三通客運中轉政策，適用對象擴大至國人及其陸配皆可搭乘及中轉；有關大陸人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後交流恢復，仍須後續依疫情發展及整體局勢檢討、評估。

梁文傑表示，3月25日起，金廈航線由每日至多1班，調增為每日至多6班。金泉航線由每週至多2班，調增為每週至多3班。馬祖航線（福澳-琅岐及白沙-黃岐航線）由每週合計至多4班，調增為每週至多14班。

他說，因應節日、假日等特殊情況，可以臨時機動加開航班，但以1班為限。澎湖不定期航線則因沒有固定航班，可以依需求採包船專案方式向航政機關提出申請。

金馬小三通客運由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，在2020年2月10日起暫停。

「金馬地區民眾春節交通專案」在2023年1月7日至2月6日期間實施，啟動小三通客運初步復航，搭乘旅客僅限金馬地區民眾、陸配；行政院後來宣布，這項春節專案2月7日起常態化實施。

2月7日起，金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每週至多2班；馬祖航線由每週至多2班增加為每週至多4班，仍僅限金馬地區民眾、陸配搭乘。（編輯：陳沛冰）1120316

#小三通
#金門
#馬祖
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