更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

兩岸恢復深圳南京等10定期航班航點 3/10起實施

2023/3/9 17:00（3/9 19:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委會9日宣布將恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州等10個定期航班航點自10日起開放。圖為一架班機午後從台北松山機場啟航，飛過台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日
陸委會9日宣布將恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州等10個定期航班航點自10日起開放。圖為一架班機午後從台北松山機場啟航，飛過台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會今天宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點明起開放；另規劃13個包機航點，執行細節待公布。

陸委會副主委詹志宏9日下午於例行記者會作出上述表示。這是詹志宏接任陸委會發言人工作以來，第一次主持例行記者會。

詹志宏表示，在風險可控、業者營運量能等各方面評估考量下，依據商務交流旅運優先、台商密集地區等原則，優先規劃開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，10日起實施。

他說，有需求但尚未達到恢復定期航班條件的航點，暫規劃可申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，這部分細節由交通部公布實施。

詹志宏指出，兩岸疫後交流恢復需要共同努力，在航點恢復基礎上，逐步增加善意和互動，政策上也確定於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。

他說，關於恢復兩岸空運客運航點相關規劃，有透過「小兩會」告知對方。

詹志宏強調，這個規劃是評估告一段落的結果，期待兩岸健康有序交流可以隨著疫情趨緩逐步推動，未來是否擴大航點，會再做進一步評估。（編輯：陳沛冰）1120309

#兩岸
#航班
#陸委會
延伸閱讀
兩岸空運客運航點規劃恢復 觀光局：旅遊再等等華航兩岸線增班 3/26起飛上海、廈門達疫情前水準恢復兩岸直航點 航空業者：解禁人流限制是重點小三通手續簡化 設籍金門3/1起可當日購票
詹志宏
海基會2/14召開臨時董事會 李大維接董事長停辦3年 海基會台商春節活動2日登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族