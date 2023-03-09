兩岸恢復深圳南京等10定期航班航點 3/10起實施

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陸委會9日宣布將恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州等10個定期航班航點自10日起開放。圖為一架班機午後從台北松山機場啟航，飛過台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 112年3月9日

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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會今天宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點明起開放；另規劃13個包機航點，執行細節待公布。

陸委會副主委詹志宏9日下午於例行記者會作出上述表示。這是詹志宏接任陸委會發言人工作以來，第一次主持例行記者會。

詹志宏表示，在風險可控、業者營運量能等各方面評估考量下，依據商務交流旅運優先、台商密集地區等原則，優先規劃開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，10日起實施。

他說，有需求但尚未達到恢復定期航班條件的航點，暫規劃可申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，這部分細節由交通部公布實施。

詹志宏指出，兩岸疫後交流恢復需要共同努力，在航點恢復基礎上，逐步增加善意和互動，政策上也確定於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。

他說，關於恢復兩岸空運客運航點相關規劃，有透過「小兩會」告知對方。

詹志宏強調，這個規劃是評估告一段落的結果，期待兩岸健康有序交流可以隨著疫情趨緩逐步推動，未來是否擴大航點，會再做進一步評估。（編輯：陳沛冰）1120309