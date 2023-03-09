兩岸恢復10個直航點 國台辦：陸委會規劃符合需要

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（中央社台北9日電）陸委會宣布恢復兩岸10個直航點後，中國大陸國台辦發言人馬曉光今晚說，陸委會相關規劃「符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要」，希望台方盡快推動兩岸海空直航及「小三通」全面正常化。

中國大陸國務院台灣事務辦公室9日晚間以發言人馬曉光答記者問名義發表書面回應。

馬曉光表示，陸方注意到，在2月1日大陸方面提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議後，台灣陸委會今天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要。

他說，「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸民眾共同心聲，兩岸直航航點復航有利於兩岸人員往來、促進交流交往。

馬曉光表示，希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸民眾福祉。

陸委會9日下午宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個兩岸定期航班航點，3月10日起開放；另規劃瀋陽、無錫、海口等13個包機航點，執行細節待公布。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120309