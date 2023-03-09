更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

兩岸恢復10個直航點 國台辦：陸委會規劃符合需要

2023/3/9 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）陸委會宣布恢復兩岸10個直航點後，中國大陸國台辦發言人馬曉光今晚說，陸委會相關規劃「符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要」，希望台方盡快推動兩岸海空直航及「小三通」全面正常化。

中國大陸國務院台灣事務辦公室9日晚間以發言人馬曉光答記者問名義發表書面回應。

馬曉光表示，陸方注意到，在2月1日大陸方面提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議後，台灣陸委會今天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要。

他說，「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸民眾共同心聲，兩岸直航航點復航有利於兩岸人員往來、促進交流交往。

馬曉光表示，希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸民眾福祉。

陸委會9日下午宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個兩岸定期航班航點，3月10日起開放；另規劃瀋陽、無錫、海口等13個包機航點，執行細節待公布。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120309

#馬曉光
#兩岸
#台灣陸委會
馬曉光
不只金門酒廠 北京解禁63家台灣食品輸中北京稱向台灣提出增加航點 陸委會：沒收到訊息
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族