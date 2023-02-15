恢復兩岸直航點 航空業者：解禁人流限制是重點

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（中央社記者呂佳蓉北京15日電）北京拋出恢復兩岸16個直航航點，期盼恢復兩岸交流。航空業者指出，關鍵在於雙方對人流的限制，需在航點開放後，在適當時間解禁，否則兩岸的航空公司會出現市場不足的情況。

疫後兩岸如何交流，兩岸航點是當中迫切的問題之一。中國大陸國台辦在2月初先拋出恢復台灣民眾反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

不過，陸委會當時則以要跟國人說明大陸疫情狀況為由等，未正面答覆恢復航點問題。

航空業者接受中央社訪問時指出，現在的關鍵仍在於雙方對往返兩岸的人員有人流限制，期盼都能具備善意將之解除，兩岸航線增航才有意義。

這名航空業者表示，短期之內，要解決長三角、珠三角的台商需求問題，應可先行開放廣州、深圳的航點。這方面，台商多次向陸委會、海基會做過反應。

但是長期來看，解禁人流的限制對航空業者才是關鍵。他指出，一條航線的經營不能只靠單方需求，一定是雙向的。比如，現行兩岸4個航點在過了春節檔次後，市場需求又下降。

不過，這名業者也說明，現在看到需求較差，且若以此為由不開放航點，是倒果為因，因為需求問題的源頭仍是人流政策有問題。

除了此前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響兩岸人員往來，需要政府進一步解禁外，大陸在2019年暫停陸客來台自由行，亦影響兩岸人流來往。

航空業者說，現在可以觀察到大陸方面把交流放在前面，希望台灣增加航點，等待春暖能夠花開結果。但這當中也牽涉到許多因素，比如美中氣球事件，可能會延緩此事。

這名航空業者強調，希望兩岸航班恢復到正常化，市場需求會由航空公司去評估與因應，比如採取減班或大飛機改成小飛機乘載，重要的是政策面要有開放的環境。屆時期待不只恢復16個航點，還可恢復更多。

他說，兩岸要交流，希望這些都能夠開放，交流才能有理解，多一點理解要談的東西才可以談。

目前兩岸直飛航點只有上海、北京、成都、廈門等4個航點。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮此前曾說，廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個航點為反應較多的應恢復航點，推動上述航點復航是全面恢復兩岸客運直航第一步。（編輯：陳沛冰）1120215