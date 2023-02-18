華航兩岸線增班 3/26起飛上海、廈門達疫情前水準

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中華航空今天表示，因應市場需求，逐步增加兩岸線航班，其中3月26日起，台灣往返上海每週26班，往返廈門每週10班，都恢復到疫情前水準。

華航發布新聞稿說明，2月上海航線每週15班，包括松山-浦東每週6班、桃園-浦東每週7班、高雄-浦東每週2班；3月1日起新增CI503/504天天飛航、CI505/506桃園-浦東每週五飛航1班，桃園-浦東倍增為每週15班；3月2日起高雄-浦東也增至每週5班。

3月26日夏季班表開始，華航CI201/202恢復為松山-虹橋起降、每週6班，搭配桃園-浦東15班、高雄-浦東5班，台灣往返上海達每週26班，已恢復至疫情前水準。

同時，華航2月起每週2班的桃園-北京也逐步增班，3月1日起增為每週3班，3月26日開始天天飛航、每週7班；3月1日起高雄-廈門由每週1班增為3班，3月26日起，台灣往返廈門航線將和疫情前一樣達每週10班。

另外，配合成都雙流國際機場航廈施工，3月26日起，華航桃園-成都航班將改至天府國際機場起降，維持每週2班。（編輯：陳政偉）1120218