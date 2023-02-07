施明德：金馬非軍事區可拔兩岸引信 願赴金門倡議

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（中央社記者葉素萍台北7日電）8名金門縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」，前民進黨主席施明德今天說，努力幾十年希望讓金馬變成和平區，拔掉戰火引信，金門議員想邀他去議會說明倡議，他也表態自已沒打疫苗、目前仍有疫情，但願意走訪金門。

8名金門縣議員分組「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」。

施明德今天接受中央社記者訪問指出，他看到相關報導，隨即聯繫倡議的議員洪鴻斌，對方也說希望用議會名義邀他去金門。

施明德說，他努力了幾十年，很高興金門議員們有這樣的想法，他則有完整方法、也提出「金門、馬祖和平特區條例草案」，希望大家一起努力、卸除戰爭的引信、遞給中共最大的橄欖枝，為世界和平貢獻。

施明德去年12月透過臉書發文提到建構「金門、馬祖和平特區」。他向台灣的政治領袖喊話：「是時候了，我們必須從金門、馬祖徹徹底底全面撤軍」，讓金門馬祖成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信，對中國全面避戰。

施明德說，蔣介石時代把金門、馬祖塑造成「台灣的防衛前哨」、「反攻大陸的跳板」，欺騙台灣人民忍受其獨裁恐怖統治。金馬人民更因此在戰火中遭受摧殘，在戰地政務下淪為人權備受爭議的次等國民長達3、40年。

他說，年輕時曾駐守小金門，深深同情人民苦況，一生念念難忘。才會在擔任民主進步黨主席時提出「金馬非軍事區」的主張，而以「金馬撤軍」備受當時兩大黨自私的大政客們為騙選票大肆攻擊。

施明德指出，事隔近30年，金馬都已悄悄撤軍。金門從當年的近10萬大軍如今撤到只剩3000；馬祖從2萬守軍如今只留下2000兵力。這種兵力如何防守外敵，只會勾引敵人的侵犯慾念而已。台灣掌權者不要再愚蠢自欺欺人、誤國誤民。

他認為，對金馬人民而言，他們的願望及基本權利仍處處夾在兩岸「大局」中，無法依金馬人民自由意志處理自己的問題。小三通、金廈海底隧道、飲水、電力、物流、人流、國際觀光、國際賭場等，金馬人民依舊無權決定自己的命運，謀取自己的利益。

他說，金馬非軍事區的走向，既可保障金馬人民的基本權利，又可卸下兩岸擦搶走火的引信，更可能建構兩岸的和平願景。

施明德表示，副總統賴清德說要和平保台，這是最好的方法；他說，自己也希望找時間拜訪總統蔡英文、拜會民進黨立法院黨團，大家每天講保台，這是保台最具體的方法。（編輯：黃國倫）1120207