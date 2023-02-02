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邱太三：維持台海和平穩定現狀 不挑釁不冒進

2023/2/2 16:05
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（中央社記者李雅雯、呂佳蓉台北2日電）大陸委員會主委邱太三今天表示，政府維持台海和平穩定現狀立場一貫，不挑釁、不冒進，呼籲中共當局停止對台灣的軍事脅迫和經濟施壓，以「對話」代替「對抗」。

邱太三今天出席海基會主辦「2023大陸台商春節活動」，會上致詞作出上述表示。

邱太三表示，過去一段時間，中國大陸增加對台軍事威脅、暫停台灣農漁產品及食品輸銷大陸，國內工商團體、台商持續呼籲政府改善兩岸關係、降低可能風險，這些聲音政府都聽到了。

他說，「兩岸和平穩定」是兩岸人民共同期望，政府維持台海和平穩定現狀立場一貫，不挑釁、不冒進，堅定捍衛主權尊嚴與民主生活方式，結合理念相近國家，做好自我防衛，穩健應對情勢發展。

邱太三呼籲中共停止對台灣的軍事脅迫及經濟施壓，用「對話」代替「對抗」，願意在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響兩岸運輸及人員往來，台商多次建議恢復兩岸空運直航航點、小三通等，政府持續作各項評估準備，在疫情可控前提下，逐步恢復兩岸人民健康有序交流。

經濟部長王美花也出席這場活動。她在致詞中提到，經濟部最希望兩岸和平穩定，這是評估要不要持續加碼台灣、能否吸引外資來台灣的重要因素。

王美花說，現在投資必須考慮的問題相當複雜，不僅僅是效益問題，經濟部願意為廠商做最大的服務，跟著廠商一起壯大體質，使商品賣到國際，更有競爭力。（編輯：吳柏緯）1120202

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