立榮航空副總拜會陳福海 雙方期待小三通正常化

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）立榮航空公司副總經理劉同義今天拜會金門縣長陳福海時表示，小三通一條龍是昔日立榮重要業務，期待小三通回到疫情前運輸水準。陳福海也盼小三通逐步正常化，活絡金門產業。

劉同義是在立榮金門航空站人員陪同，下午到縣府拜會陳福海；陳福海則率觀光處長張瑞心等人交換意見。

劉同義說明，去年立榮航空金門航線載客人數，超過94萬人次，相較110年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響僅74萬人次，去年成長20萬人次，將持續做好服務民眾工作。

劉同義提及，過去兩岸小三通「一條龍」服務，是立榮航空在疫情前分量很重的業務，這對金門航空運輸也極為重要，但受到疫情影響大幅萎縮，他很高興見到小三通春節專案後續行，盼小三通逐步正常化，回到疫情前的運輸水準。

陳福海表示，過去3年因疫情因素，交通運輸悶了很久，金門一定要動起來，相信在疫情可控、可防前提下，小三通會逐步恢復正常化。

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陳福海認為，政府與航空業者相輔相成，廈門1年千萬人次的旅遊人口，可以透過政策支持導入人流，若能吸引更多人到金門，未來一定會越來越好。此外，陳福海提到，在兩岸緊張氛圍中，金門可作為平台，提供兩岸對話的空間。

2023年金門馬拉松11日、12日登場，劉同義表示，立榮約有12班次的321機型加班機，以及4班次ATR機型加班機。陳福海說，未來金門馬拉松可以有更多規劃，不必侷限在2天賽程，由在地產業、航空公司與縣府三方合作，創造更多活動。（編輯：郭諭儒）1120207