美國防次長：未見中國2年內攻台跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）針對美國空軍4星上將米尼漢警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，美國國防政策次長卡爾受訪時回應，目前無跡象顯示中國很快就會嘗試攻占台灣。

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）在1月下旬首度曝光的內部備忘錄中提出上述警告，他並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。備忘錄隨後獲美國五角大廈證實內容為真。

米尼漢的觀點反映美軍高度關切北京可能嘗試奪取台灣。他寫道，美國與台灣都將在2024年舉行總統大選，可能成為中國製造麻煩的時機。

被問及上述時間表時，卡爾（Colin Kahl）回答：「我沒看到任何跡象顯示這種事會在未來2年發生。」

卡爾1月31日接受「國防新聞」（Defense News）Podcast節目「早起鳥簡報」（Early Bird Brief）專訪時做上述表示，專訪內容於今天播出。

根據「國防新聞」網站，卡爾還說，儘管中國推動軍隊現代化、採取行動脅迫台灣，並投資兩棲作戰能力，他沒看見中國國家主席習近平及旗下領袖認為中國具備充分攻台能力的跡象。

卡爾說：「他們十分明白，美國在許多關鍵領域明顯更強，在其他條件不變的情況下，習近平會希望不必動武就能解決台灣議題。」

卡爾稱共軍幾十年來不曾經歷戰爭考驗，並拿共軍與在烏克蘭表現令莫斯科失望的俄軍作比較。他說，美國的「威懾能力有用且實際」，且美軍很有經驗。

卡爾說：「這種情況有點像是賽季前有兩支隊伍看似可以打進超級盃（Super Bowl，職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽），只是其中一隊沒打過任何比賽，另一隊已經打過一季又一季的比賽，打了好幾十年。」

「我不認為中華人民共和國領導階層評估這是可能的，我甚至不確定他們是否覺得這是值得的。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上月表示，他十分懷疑中國在台灣周邊加強軍演，是否代表北京計劃很快發動入侵。

美國已與日本、韓國、澳洲等國家強化軍事關係，以回應北韓與中國的挑釁。奧斯汀上週剛訪問菲律賓和首爾來強化彼此的關係。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120207