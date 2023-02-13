夏立言到上海與台商交流 稱赴陸3目的都達成

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國民黨副主席夏立言13日出席上海兩岸青年企業家交流活動時表示，赴陸3項目的，包含關懷在陸台商台生、向陸方反應台灣農漁民心聲，以及和新涉台官員交流認識都達成了。中央社記者吳柏緯上海攝 112年2月13日

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）國民黨副主席夏立言今天表示，赴陸3項目的，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲以及和新涉台官員交流認識，在過去幾天都達成了，相信未來兩岸的交流會更多。

夏立言率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力會晤。訪問團隨後轉赴南京等地，今天上午則到上海參與兩岸青年企業家交流活動，和在上海經商的青年台商見面。

兩岸青年企業家交流活動藉由視訊連線的方式和台北會場同步進行，夏立言在會中發表談話時提到，過去幾年之間出現了多個不利於兩岸經貿合作的因素，也對兩岸交流合作產生很大的挑戰。

他說，由於雙方缺乏互信以至於官方溝通管道中斷，兩岸23項協議的後續執行也受到一些影響，甚至遭到擱置，許多事情沒辦法立即獲得處理與解決。由於無法從官方管道得到協助，因此不少台商也開始自力救濟，或是向國民黨提出陳情，「在這樣的情況之下，我相信包含我在內，以及在坐的各位先進（青年企業家）能夠承擔更大的責任、扮演更積極的角色。」

夏立言接受媒體聯訪時說，這次赴陸訪問的3項目標，關懷台胞台商與台生、將台灣的中小企業像是農林漁牧業所碰到的困難轉達給陸方、與新的涉台官員交流認識，在過去幾天，這3個目的都具體達到。接下來訪問團還有好幾站，會和多地的台商見面，希望持續了解他們遇到的困難，並向陸方適當的反應。

他說，過去幾天大部分碰到的台商反應在大陸工作、求學與生活都受到了台辦很好的照顧。

夏立言表示，陸方一直希望促進兩岸的交流，藉這次機會，雙方談了很多，相信將來會有更多的交流，「大家有更多的了解，對兩岸和平發展是好的方向。」（編輯：周慧盈）1120213