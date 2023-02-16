台馬海纜中斷 中華電：近5年故障逾20次 暫不確信是否遭蓄意破壞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏、蘇思云台北16日電）台馬兩條海底電纜全斷，導致馬祖通訊不足凸顯國安問題。中華電信表示，近5年來，台馬海纜故障中斷次數多達20幾次，但此次是否遭蓄意破壞暫無法評論，目前已規劃增建兩條離島海纜。

海底電纜簡稱海纜，是將包覆著絕緣材質的導線鋪設於海底，過去傳輸電報、電話等訊號，隨著時代演進逐漸擔綱起傳輸網路訊號的重要角色。

海纜雖建於海底深處、有絕緣材料包覆，但本質仍是光纖，不如鋼筋水泥堅固，因此遇到地震、颱風等海象改變均會影響其壽命與使用，而海纜常見的外來破壞元兇則有拖網漁船、抽砂船、船錨、甚至被鯊魚咬傷所致。

但以這次事件發生緣由而言，中華電指出，淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」於2日晚間約7時30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，但「台馬第三海纜」於8日中午約12時32分在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，以致台灣至馬祖間兩條海纜全斷，讓馬祖民眾面臨通訊不足狀況。

國際海纜斷線時有所聞，國內海纜則以台馬之間的海纜故障頻次偏高，去年5月「台馬第二海纜」就曾因疑似外籍船隻損害發生斷纜障礙，當時因為有另一條海纜備援，不久的時間內就完成修復；2021年12月台灣到馬祖之間的「台馬第三海纜」也因不明原因故障，導致網路中斷。

民意代表因此懷疑台馬海纜遭蓄意破壞，中華電表示，通常海纜遭外來因素破壞後，會有不同程度的損害，有時能仍維持部分傳輸容量，這次兩條海纜全斷是否不尋常，中華電無法評論，但過去紀錄指出，近5年來，台馬之間海纜故障中斷次數多達20多次。

不過，熟悉海纜業務的電信高層對中央社記者表示，海纜遭外力破壞的機率其實很高，「兩條都斷」也不算罕見，「還曾發生過斷一條海纜，才剛申請國際海纜船排程維修後，沒多久第二條也斷了」。

他指出，台灣因為有30條聯外海纜，所以能互為備援，網路受波及程度較小，但台馬之間目前只有兩條海纜，且這個地段有很多漁船經過，中華電已特別針對該地段維護。舉例而言，馬祖近年來在南竿與莒光海域有大量抽砂船抽砂，去年南竿至莒光的通訊海纜被抽砂船挖斷2次，中華電信已請馬祖海巡隊在海纜重點保護區域協助巡邏，希望降低海域船隻對海纜造成的故障機率。

有關修復狀況，中華電緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快只能在4月20日抵台，中華電信正在積極爭取再提前修復。

電信高層指出，海纜維修公司有其排程，且維修船隻通常會全球航行巡迴，如有偶發狀況都要臨時申請排程，時間很難掌握，也因此國際大型OTT業者都確保同時有4條甚至8條海纜運作且互為備援。

台馬海纜中斷也凸顯國安問題，網路韌性的議題更顯重要，中華電信先前已表示，為了要確保離島通訊安全，目前已經規劃增建台澎金四號海纜與台馬四號海纜，前者預計於2024年底完成，後者則將於2025年底完工。

至於台馬海纜近3年狀況，根據統計，2021年故障5次、2022年故障4次、2023年至今則有2次。（編輯：林淑媛）1120216