維護馬祖民眾通訊權益 NCC要求中華電加速加量

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（中央社記者蘇思云台北14日電）近期台灣至馬祖間2條海底通訊海纜中斷，NCC表示，已要求中華電迅速搶修海纜，並針對馬祖通訊微波備援系統，儘速擴充建設，中華電預計6月底前可將微波總容量從目前的2.2 Gbps擴充到4.3 Gbps。

今年2月初，淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」以及桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」陸續出現斷纜事件，中華電也啟動微波備援機制。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書（Facebook）貼文指出，因應近期台馬海底通訊電纜雙斷事件，已要求中華電迅速搶修海纜，也要求中華電針對馬祖通訊微波備援系統，儘速擴充建設。

NCC指出，目前微波備援總容量為2.2Gbps，但馬祖民眾使用上頻寬仍有不足，今天國民黨立委陳雪生邀NCC與中華電到陽明山會勘微波建置地點，經相關部會及業者努力後，中華電預計今年上半年可將微波總容量擴充到4.3Gbps。

NCC表示，關於擴充備援系統容量，感謝數位部提供可利用的頻率，共同促成這次計畫，以維護馬祖民眾通訊權益。

消費者權益部分，陳雪生及民進黨立委洪申翰呼籲，NCC應特別注意馬祖民眾的通訊權益。NCC強調，已經再三要求中華電信，針對受影響用戶提出合理補償方案，將持續督導業者建設與保障消費者權益。（編輯：楊蘭軒）1120214