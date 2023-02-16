台馬間海纜斷線近半月 中華電爭取提前搶修增備援

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（中央社記者江明晏台北16日電）台馬兩條海底電纜全斷，馬祖通訊不足，中華電承諾「馬祖不會成為孤島」。並指出，斷纜對寬頻上網服務影響大，已爭取國際海纜船提前抵台搶修，並緊急擴增微波備援系統。

中華電信指出，由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，於2日晚間約7時30分，在距東引機房端約52公里附近海域發生斷纜後，台馬通信自動切換至由桃園到馬祖南竿的「台馬第三海纜」運作，但台馬第三海纜於8日中午約12時32分在距馬祖南竿機房約40公里附近海域又發生斷纜事件，以致台灣至馬祖間兩條海纜全斷。

國民黨立院黨團今天召開「台馬兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島」記者會，中華電信發出新聞回應指出，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除表達最大歉意，也在馬祖各門市提供24小時免費Wi-Fi上網服務，「馬祖不會成為孤島」。

中華電信並承諾會盡最大努力，讓馬祖通訊服務儘速恢復正常。中華電信強調，海纜障礙發生後第一時間，中華電信已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育、民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢。

同時，中華電也緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快只能在4月20日抵台，中華電信正積極爭取再提前。

中華電同步緊急擴增微波備援系統，預計3月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，經擴增1.6Gbps後，累計至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。（編輯：郭無患）1120216