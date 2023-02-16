台馬海纜中斷 中華電：居民固網、行動月租全免

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北16日電）台馬兩條海纜中斷近半個月，影響馬祖居民寬頻上網需求，中華電信宣布月租費減收措施，包括固網業務月租費全免，以及馬祖居民行動月租費全免，馬祖旅客則依比例減收月租費。

中華電信兩條台馬海纜分別於2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。

中華電信今天發布訊息表示，已啟動微波備援頻寬提供通訊，同時為爭取讓台馬通信服務儘速恢復正常，緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快能於4月20日抵台。

中華電信表示，對此次台馬海纜雙斷一事，深感抱歉，除了會全力搶修，加速恢復通信外，也會依據服務契約，對受影響的客戶主動辦理相關業務月租費減收。

中華電信祭出兩措施，第一，固網業務（電路、HiNet上網、MOD）月租費全免；第二，行動業務部分，馬祖當地居民月租費全免，短期到馬祖旅遊的客戶則依使用日數比例減收月租費。

中華電信表示，現行台馬的微波備援頻寬主要提供電話、國安、政府、飛航、銀行、民生等重要電路使用。由於此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，影響民眾生活的便利性，因此中華電信在馬祖各門市提供24小時Wi-Fi免費上網服務，供有急需上網民眾使用；並同步緊急擴增微波備援系統，預計3月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的2.2Gbps，擴增至總頻寬3.8Gbps，供民眾上網使用。

為提高未來台馬通信服務穩定，中華電信預定2025年9月完成台馬第四號新海纜建設，以降低未來海纜若再因意外造成斷纜時的衝擊。

此外，相關人士對中央社記者透露，通常一般船隻都有海圖可知海纜位置；但是當船隻下錨遇海象不佳時，海浪一推可能就會不小心把海纜拖斷。而海纜修復曠日費時，不像一般通訊把斷掉的線接上就好，海纜在海面下需要專業的國際海纜船前來修復，但亞洲海纜船少、排程滿，海纜船抵達後檢查哪裡斷點也需要時間，具體修復時程還要看個案而定。（編輯：張良知）1120216