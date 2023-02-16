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NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準
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NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準

2023/2/16 18:24（2/16 18:42 更新）
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NCC 16日證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不名貨輪勾斷。（示意圖／中央社檔案照片）
NCC 16日證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不名貨輪勾斷。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云高雄16日電）針對台馬海纜斷訊原因，NCC今天證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不名貨輪勾斷，中華電預計今年底目標微波備援總容量達8.148Gbps，可以接近平時水準。

至於立委質疑這次台馬海纜中斷事件是中國船蓄意勾斷，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗則說，「這部分沒有看到進一步的事證。」

翁柏宗今天接受媒體訪問時表示，以前馬祖南竿到莒光的海纜確實常常被中國的抽砂船勾斷，這次依據中華電信的資料顯示，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。

根據中華電信提交給NCC的資料指出，台馬海纜過去3年的故障次數分別是110年有5次、111年4次、今年則有2次。

翁柏宗指出，台馬2號跟3號海纜都是放在海床上，後續新海纜技術埋在沙子的深度會比較深，深入海床約1.5公尺。

翁柏宗表示，馬祖平時對外聯絡訊務量是8到9Gbps，中華電回報資訊指出，後續微波備援總容量3月中旬擴大到3.8Gbps，6月底達4.382Gbps，今年底達到8.148Gbps，即年底備援容量可以接近相同水準。

中華電擴容部分，必須另外向數位部申請微波頻率。（編輯：林淑媛）1120216

#台馬海纜
#中華電
#翁柏宗
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